Ученые разработали фибриновый клей для остановки кровотечений

В пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде сообщили, что ученые вуза разработали технологию получения фибринового клея, который используется в хирургии для остановки кровотечений. Эта технология основана на компонентах человеческой крови.

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Заведующая лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина отметила, что новый клей обладает биодеградацией, то есть способен рассасываться в организме, что делает его безопасным и биосовместимым. Клей уже прошел испытания на животных и продемонстрировал высокую эффективность в остановке кровотечений, особенно в области печени.

По результатам испытаний на крысах и свиньях, фибриновый клей начинает действовать в течение первой минуты, а к концу второй минуты полностью останавливает кровотечение. Это уникальное преимущество разработки ПИМУ по сравнению с аналогами на отечественном рынке.

В ближайшее время начнутся расширенные доклинические исследования фибринового клея. Выпуск первых партий планируется осуществить Научно-производственным центром «Фармзащита» ФМБА России.