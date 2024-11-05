Китайские исследователи добились прогресса в лечении рака щитовидной железы

Китайские исследователи добились прогресса в локализации медуллярной карциномы щитовидной железы (MTC). Этот прорыв основан на новой методике визуализации, использующей новый класс радиофармпрепаратов, известных как ковалентно-нацеленные радиолиганды.

По мнению специалистов, этот подход решает одну из основных проблем в лечении MTC: точное определение местоположения метастатических очагов, что необходимо для точной диагностики и эффективного лечения.

Разработка этого инновационного метода визуализации была результатом совместных усилий команды Лю Шаояня из Онкологической больницы Академии медицинских наук Китая и команды Лю Чжибо из Пекинского университета и лаборатории Чанпин, а также их сотрудников.

Новый подход позволяет избирательно воздействовать на опухолевые клетки, позволяя большему количеству радиоактивных веществ оставаться в опухоли на более длительный срок. Это обеспечивает лучшую контрастность изображения, более четкую идентификацию опухоли и более точное планирование лечения, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».