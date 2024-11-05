Ученые разработали тест для оценки риска рака полости рта

Ученые Алтайского края создали ресурс, который поможет определить риски заболевания раком слизистой оболочки рта. Новая технология поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, основываясь на оценке 45 значимых факторов риска, сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Алтайского государственного медицинского университета Светлана Токмакова.

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Тест представляет собой полностью автоматизированный и персонализированный инструмент. В его основе лежат результаты сравнительного исследования 300 здоровых жителей и 300 пациентов с онкологическими заболеваниями. Граждане могут зарегистрироваться на специальном сайте, создать личный кабинет и пройти тестирование.

После завершения теста пользователи получают таблицу, в которой факторы риска расположены по убыванию их влияния, а также рекомендации по изменению образа жизни для снижения риска. Результаты можно сохранить и использовать при обращении к врачу для профессиональной оценки.

В тестировании учитываются как общие факторы, такие как пол, возраст и курение, так и специфические, связанные с полостью рта, включая наличие хронических заболеваний и травм. Полученные результаты помогут оценить степень риска развития злокачественного новообразования.