Более 50% опрошенных людей верят, что скоро изобретут лекарство от рака

Свыше половины опрошенных россиян полагают (51%), что в ближайшее десятилетие ученые сумеют изобрести лекарство от рака. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Каждый второй (51%) россиянин верит, что в течение десяти лет человечество сумеет изобрести лекарство от рака <...>. В то, что искусственный интеллект превзойдет человека уже через десять лет, верят 21% наших сограждан", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, россияне оптимистично смотрят на будущее общества: 42% респондентов считают, что через 50 лет личностные качества людей изменятся в лучшую сторону, а продолжительность жизни человека увеличится (5%). Негативные прогнозы относительно будущего дали 18% респондентов - по их мнению, люди станут менее сообразительными и более инфантильными (6%), ленивыми (2%) и замкнутыми (4%). Что касается изменений в целом, то россияне полагают, что их можно ожидать в сфере образования (18%), здравоохранения (17%), а также в области экономики и технологий (по 28%).

По мнению респондентов, цифровая грамотность (23%), умение адаптироваться к переменам и навыки общения (по 27%) будут являться самыми востребованными компетенциями.

"Кроме того, как полагают наши сограждане, через полвека нас ждут перемены и в технологическом развитии (23% ответов), также преимущественно позитивные (22% ответов): чаще это автоматизация, роботизация (11%) и новые технологии (9%)", - отмечается в публикации.

Что касается жизненных приоритетов, то, по мнению респондентов, через 10 лет для них будут главными: семья (45%), здоровье (34%), финансовое благополучие (21%), безопасность своя и семьи (17%), комфорт и стабильность (12%), а также карьерный рост (7%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 25 октября 2024 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.