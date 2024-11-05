Как искусство меняет работу мозга

Нейроэстетика занимается изучением реакции мозга на художественные явления. Ученые говорят о том, что искусство и эстетика могут менять мозг, тело, поведение человека. Есть много примеров, демонстрирующих, как искусство влияет на здоровье. Например, в здравоохранении сегодня используется виртуальная реальность и танец для лечения хронической боли.

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Об этом NewsMedical рассказала Сьюзан Магсамен, исполнительный директор Международной лаборатории искусств и разума в Университете Джонса Хопкинса. Говоря о потенциале нейроэстетики, она привела конкретные примеры, как искусство может влиять на работу мозга, благополучие и здоровье. Танец, например, помогает пациентам, страдающим болезнью Паркинсона: у них улучшается походка, сон, настроение. Пение у людей с болезнью Альцгеймера снижает беспокойство и положительно влияет на качество жизни.

Искусство поддерживает психическое здоровье: его различные формы снижают уровень кортизола, уменьшают стресс, увеличивают когнитивную нагрузку, что важно при «эмоциональной перегруженности» мозга. Исследования доказывают, что искусство может физически изменять мозг – увеличивать размер коры головного мозга, развивать нейронные связи мозга.

Сьюзан Магсамен развеяла миф о том, что нужно быть талантливым в искусстве, чтобы оно приносило пользу – это не так. Всего 20 минут в день художественной деятельности могут поддержать гомеостаз организма. Например, исследовалось влияние музыки на послеродовую депрессию.

«У матерей, поющих своим детям, наблюдалось значительное ослабление симптомов депрессии, что привело к снижению использования антидепрессантов».

Это также влияло на выброс окситоцина у молодых матерей, что принесло пользу для их здоровья.

Эксперт выразила мнение, что нейроэстетика может стать мощным инструментом реабилитации и профилактики, так как она может решать такие проблемы как стресс, беспокойство, одиночество, восстановление после травм. Искусство может улучшить развитие детей благодаря созданию более сильных нейронных путей и социально-эмоциональных навыков. Занятие искусством в среднем возрасте может улучшить когнитивное здоровье и увеличить продолжительность жизни.