Ученые из Университета Бен-Гуриона (Израиль) установили, что контроль уровня сахара в крови приводит к положительным изменениям в таламусе, хвостатом ядре и мозжечке — областях, критически важных для когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Ученым давно известно, что мозг может стареть с разной скоростью, не всегда совпадающей с хронологическим возрастом человека. На возрастную атрофию мозга обычно указывает уменьшение гиппокампа и расширение боковых желудочков. У некоторых людей возраст мозга меньше, чем общий хронологический возраст, что свидетельствует о лучшем когнитивном здоровье.

В предыдущем исследовании ученые из Университета Бен-Гуриона отметили, что средиземноморская диета и ее «зеленая» версия (green-MED) способствуют замедлению возрастной атрофии мозга. Эти типы питания предполагают употребление большого количества фруктов, овощей, ягод, рыбы, цельных злаков и оливкового масла.

Специалисты изучили механизм воздействия средиземноморской диеты (и green-MED) на организм и выявили, что они помогают эффективно снижать уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, было связано с положительными изменениями в ключевых областях мозга, таких как таламус и хвостатое ядро, что критически важно для когнитивных функций.

Такие выводы были подтверждены дополнительным исследованием с участием 300 добровольцев. После 18-месячного соблюдения зеленой средиземноморской диеты, богатой полифенолами из растительных источников (таких как зеленый чай), участники продемонстрировали как нормализацию уровня сахара в крови, так и улучшение структурных показателей мозга.