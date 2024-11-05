Ученые представили новый метод улучшения памяти

Старение, нейродегенеративные расстройства, такие как деменция, когнитивные нарушения после черепно-мозговой травмы могут притуплять память. В частности, сказываться на пространственной памяти – той, которая позволяет человеку помнить, где он оставил ключи от дома. Новый подход к улучшению пространственной памяти, сочетающий VR и глубокую стимуляцию мозга показал результаты в решении проблем с памятью.

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Ученые из двух лабораторий Федеральной политехнической школы Лозанны объединились в тандем, чтобы совместить неинвазивную глубокую стимуляцию части мозга, которая отвечает за пространственную память, с виртуальной реальностью (VR) для улучшения навигации у здоровых участников, - рассказывает newatlas.

Поиск способа улучшения пространственной памяти без приема лекарств и хирургического вмешательства – это чрезвычайно важный вопрос для пожилых людей, а также пациентов с травмами головного мозга и деменцией.

В ходе процедуры четыре электрода разместили на головах здоровых людей для стимуляции гиппокампа мозга и энторинального комплекса – структур, имеющих значение для пространственной памяти. В процессе этой «транскраниальной временной интерференционной электрической стимуляции» (tTIS), неинвазивно посылались импульсы в мозг, не вызывая дискомфорта у пациента. Затем человек надевал очки виртуальной реальности, что позволяло перемещаться по виртуальным локациям и запоминать ориентиры. Сеанс проходил в аппарате функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), который регистрировал активность мозга в реальном времени.

Ученые констатировали, что во время электрической стимуляции наблюдалось значимое улучшение во времени припоминания – времени, которое требовалось для начала движения к тому месту, где, как помнят участники, находился нужный объект. Это позволило сделать вывод, что стимуляция гиппокампа временно увеличивает пластичность мозга, что в сочетании с обучением в виртуальной реальности приводит к улучшению пространственной навигации.

По мнению исследователей, этот подход обладает большой перспективой в качестве неинвазивного лечения пациентов с когнитивными нарушениями после черепно-мозговой травмы или из-за деменции.