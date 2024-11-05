Ученые назвали завтрак, увеличивающий риск развития рака желудка

Рак органов ЖКТ считается одним из самых агрессивных видов. При этом выявить, к примеру, рак желудка на ранней стадии удается редко. Это связано с тем, что болезнь массируется под менее опасные патологии.

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Известно, что к развитию рака органов ЖКТ приводит несколько факторов, в том числе питание. Поэтому ученые выяснили, какие продукты лучше исключить из рациона. Одним из них оказался бекон, жирная текстура которого вызывает дисбаланс в кишечнике и приводит к росту вредных бактерий. В результате растет риск рака толстой кишки, поджелудочной, желудка и пищевода, говорится в материале, опубликованном в Nutrients.

Ученые уточнили, человек, готовя себе утром яичницу с беконом, получает из обработанного мясного продукта 50% мононенасыщенных жиров, 40% насыщенных жиров. Еще 10% приходится на полиненасыщенные жиры.

Еще одна категория людей, которым не стоит злоупотреблять беконом – люди с гипертонией. Дело в том, что в продукте отмечается высокое содержание натрия.

При этом как ученые, так и врачи отмечают, главное – снизить употребление бекона. Если съедать небольшой кусочек продукта время от времени, большого вреда организму не будет. Главное, чтобы такоей бекон был без содержания опасных консервантов.

Между тем, недавнее исследование, проведенное учеными из Национального института экологических исследований в Японии, опубликованное в журнале BMJ Global Health, также указывает на потенциальные опасности, связанные с потреблением красного и переработанного мяса.

Также назван правильный метод обжарки бекона.