Хирурги спасли пациента с поражением клапанов сердца

Столичные врачи провели успешную операцию мужчине с поражением трех клапанов сердца. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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«Операции на сердце и сосудах являются одними из самых непростых, где важна каждая секунда. И несмотря на это, наши врачи способны справиться даже с самыми сложными случаями. Совсем недавно врачи флагмана спасли пациента с поражением трех из четырех клапанов сердца и рядом осложнений. Эффект от проведенной операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта. На адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло еще 2-3 недели, после чего мужчина вернулся к привычному образу жизни», — рассказала Ракова.

Она добавила, что пациент поступил во флагманский центр больницы имени Вересаева с жалобами на выраженную одышку, достигающую удушья. В ходе комплексного обследования у мужчины выявили инфекционный эндокардит - инфекционное поражение клапанов сердца, при котором инфекция разрушает створки клапанов, что нарушает их запирательную функцию и приводит к тяжелой сердечной недостаточности. Кардиохирурги провели успешную замену двух клапанов на протезы, а также пластическую реконструкцию третьего пораженного клапана. В течение 2-3 недель организм пациента адаптировался, после чего мужчина вернулся к привычному образу жизни.