По какому принципу распределяется жир на теле

Жир может накапливаться в самых разных местах на теле. Но вот от чего это зависит.

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Один из наиболее важных факторов, влияющих на то, где набирается жир, — это пол. У мужчин откладывается жир вокруг живота, а у женщин чаще всего на бёдрах, ягодицах, Некоторые исследования показывают, что именно женский половой гормон эстроген может играть роль в распределении жира в организме.

Женщины в пременопаузе, у которых уровень эстрогена выше, чем у других, меньше склонны накапливать жир в области живота и рядом с жизненно важными органами. Поэтому они имеют меньше шансов столкнуться с последствиями избыточного веса. В частности, с высоким кровяным давлением, болезнями сердца и диабетом. У мужчин же эти состояния развиваются в более молодом возрасте.

После менопаузы уровень эстрогена снижается. Это значит, что у женщины будет развиваться более типичная для мужчин модель отложения жира.

Что касается лица, рук и ног, то здесь важен общий уровень жира в организме. Если у вас есть лишний вес, то он, скорее всего, будет распределён по всему телу.

При этом одно крупное исследование с участием 500 тысяч британцев показало, что генетические факторы, влияющие на распределение жира, сильнее выражены у женщин по сравнению с мужчинами. Также распределение жира может в большей степени наследоваться у женщин по сравнению с мужским полом.

Ещё один фактор набора веса — это стресс. Некоторые исследования показывают связь между повышенным уровнем кортизола и жиром в области живота. Также недавние научные работы намекают, что чем хуже человек отдыхает, тем выше риск, что у него будет брюшной жир.

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