Как связаны состояние полости рта и здоровье сердца

Согласно научным данным, заболевания пародонта или дёсен могут повышать риск возникновения сердечных заболеваний. Из-за накопления зубного налёта у человека развивается инфекция и воспаление дёсен.

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Научно доказано, что хроническое воспаление увеличивает риск сердечных заболеваний. Поэтому важно чистить зубы не менее двух минут дважды в день. Обнаружено, что регулярная чистка зубов предотвращает более серьёзные и дорогостоящие проблемы со здоровьем у людей с сердечными заболеваниями.

Исследования показали, что бактерии, вызывающие заболевания дёсен, могут распространяться за пределы полости рта и приводить к другим проблемам со здоровьем. Распространение этих бактерий усиливает воспаление по всему телу. Это, как было доказано, повышает риск возникновения многих болезней, включая заболевания сердца.

Некоторые данные показывают, что заболевание дёсен негативно влияет на кровяное давление. Также оно может взаимодействовать с лекарствами, которые лечат гипертонию (высокое артериальное давление).

Повышенное артериальное давление может увеличить вероятность развития атеросклероза или образования бляшек в артериях. Атеросклероз — это фактор риска возникновения сердечного приступа и инсульта.

Плохое здоровье полости рта также связано с другими заболеваниями. Например, с болезнью Альцгеймера, диабетом, раком (воспаление, вызванное бактериями полости рта, повышает риск возникновения рака полости рта, головы и шеи, лёгких и поджелудочной железы), эндокардитом, пневмонией, ревматоидным артритом.

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