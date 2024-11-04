Ученые выявили риски в использовании ИИ в генетических исследованиях

Ученые Университета Висконсин-Мэдисон предупреждают о потенциальных рисках, связанных с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в генетических исследованиях. Новые технологии, популярные в медицине, могут приводить к неверным выводам о связи между генами и физическими характеристиками, включая риск заболеваний, таких как диабет.

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Проблемы возникают из-за использования ИИ в геномных исследованиях, которые ищут связи между генетическими вариациями и заболеваниями. Однако такие исследования часто страдают от недостатка данных о состояниях здоровья, что затрудняет получение достоверных статистических выводов. Ученые отмечают, что чрезмерная зависимость от ИИ может привести к ложным результатам, когда некоторые генетические вариации ошибочно связываются с риском диабета 2 типа.

Для решения этой проблемы команда разработала новую статистическую методику, которая поможет устранить предвзятости, возникающие при использовании ИИ для анализа неполной информации. Эта стратегия уже показала свою эффективность в выявлении генетических ассоциаций с минеральной плотностью костей.

Однако исследователи также указали на другие проблемы в геномных исследованиях, связанные с использованием прокси-информации, что может привести к неверным корреляциям между генами и риском заболеваний, такими как болезнь Альцгеймера.