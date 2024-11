Лекарство для похудения облегчает боль в колене при артрите

Ученые из Больницы Биспебьерг (Дания) установили, что препараты для похудения на основе семаглутида могут облегчить боль в колене при артрите у взрослых с лишним весом. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine (NEJM).

Семаглутид, агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), продемонстрировал впечатляющую способность снижать вес и регулировать уровень сахара в крови. Препараты на его основе, такие как Оземпик, вводятся подкожно. Они подавляют чувство голода и помогают следовать сбалансированной диете.

Некоторые исследования показали, что снижение веса помогает облегчить боль при остеоартрите, но вопросы о безопасности и эффективности препарата для пожилых пациентов с этим заболеванием оставались открытыми.

В рамках международного исследования STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) ученые изучили воздействие препарата на людей с остеоартритом. Исследование охватило 61 центр в 11 странах. В нем приняли участие взрослые с клинически подтвержденным заболеванием и сильными неприятными ощущениями по шкале WOMAC. Этот индекс позволяет оценить уровень боли, скованности и физическую функцию сустава при остеоартрите.

Участники были случайным образом разделены на две группы: одна получала семаглутид, другая — плацебо. Всем пациентам также рекомендовали физические упражнения и диету для улучшения состояния здоровья. По итогам 68 недель основная группа показала значительное снижение индекса массы тела (ИМТ) на 13,7% и уменьшение боли и скованности на 41,7 балла по шкале WOMAC.

Хотя уровень побочных эффектов оказался сравним с традиционными методами лечения, исследование подчеркивает высокую эффективность семаглутида и его потенциальное значение в терапии ожирения и связанных с ним заболеваний.

