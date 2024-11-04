Бактерии нашли способ защищаться от вирусов

Ученые из Лаборатории Лауба при Массачусетском технологическом институте (MIT) выяснили, что бактерии способны защищаться от вирусных инфекций, активируя уникальную защитную систему, названную CmdTAC. Эта система предотвращает заражение, изменяя мРНК, что останавливает синтез белков и, по сути, жертвует одной клеткой ради спасения других.

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Вирус, известный как бактериофаг, пытается обойти защитные механизмы бактерий, и CmdTAC срабатывает в момент, когда вирус уже захватил клеточные процессы. Активировав защиту, бактерия останавливает синтез белков, что позволяет ей избежать распространения инфекции.

Команда учёных изучила белок CmdT, который оказывается токсином, а также антагонистом CmdA. Важным элементом системы является белок-хаперон CmdC, который распознаёт наличие вируса. При обнаружении вируса CmdC отделяется от других компонентов и инициирует токсическую реакцию.