Ученые Университета Макао установили связь между регистрацией брака и снижением риска развития депрессии. Результаты опубликованы в Nature Human Behaviour.

Исследование с участием ста тысяч человек показало, у одиноких риск развития депрессии на 80% выше по сравнению с состоящими в браке, а у разведенных или живущих раздельно этот показатель увеличивается до 99%. Вдовы и вдовцы также подвержены депрессии чаще. Вероятность появления этого заболевания у людей, потерявших партнера, достигала 64%.

Исследователи полагают, что более низкий уровень депрессии среди семейных людей связан с социальной поддержкой, экономической стабильностью и положительным влиянием партнеров на благополучие друг друга.

В западных государствах, таких как США, Великобритания и Ирландия, одинокие люди в большей степени подвержены депрессии, чем в восточных странах, включая Южную Корею, Китай и Индонезию. Наибольший риск наблюдается у мужчин и у людей с высоким уровнем образования.

Ученые подчеркивают необходимость разработки культурно-адаптированных программ поддержки для одиноких, особенно для тех, кто входит в группы повышенного риска. При этом авторы научной работы подчеркнули, что исследование опиралось на самостоятельные отчеты участников, что требует осторожности в интерпретации результатов.