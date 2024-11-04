Выявлен набор пестицидов, ускоряющих развитие рака простаты

Американские медики обнаружили, что частота развития рака простаты заметно вырастает при накоплении в организме мужчин 22 разновидностей пестицидов, четыре из которых также значительным образом повышают вероятность гибели носителей этой формы злокачественных новообразований. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Cancer.

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«Проведенный нами анализ подчеркивает важность изучения того, как факторы среды, в том числе характер использования пестицидов, влияют на географические вариации в частоте развития рака простаты и связанной с ним смертности. Собранные нами сведения помогут уточнить факторы риска, связанные с этой опухолью, разработать меры, позволяющие уменьшить число ее носителей»‎, — заявил научный сотрудник Стэнфордского университета Саймон Соренсен, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, посвященного изучению связи между пестицидами и частотой развития рака простаты среди мужчин. Для получения подобных сведений ученые проанализировали, как активно фермеры во всех регионах США использовали набор из 295 пестицидов в 1997-2001 годы, и сопоставили это с частотой развития рака простаты в этих же областях в 2011-2015 годы.

Аналогичный анализ ученые также провели для наборов данных 2002-2006 годов и 2016-2020 годов, что позволило им всесторонне проанализировать, как перемены в характере использования пестицидов влияли на частоту развития рака простаты и смертность от этой формы опухолей. Проведенные медиками расчеты показали, что существенное влияние на вероятность развития рака простаты оказывали 22 пестицида, 19 из которых ранее не связывались с этим типом новообразований.

Как отмечают исследователи, в число самых опасных химикатов такого рода вошли пропиконазол, трифуралин и клорансулам-метил, каждое десятикратное увеличение концентрации которых в окружающей среде вело к 6-7 кратному росту частоты развития рака простаты. Самые популярные пестициды, такие как глифосат и 2,4-Д, также значительно повышают риск развития этой опухоли, но при этом они уступают в силе действия пропиконазолу примерно вдвое.

В дополнение к этому, медики обнаружили, что три гербицида - трифуралин, клорансулам-метил и дифлуфензопир, а также инсектицид тиаметоксам, значительным образом повышали риск гибели пациентов при развитии у них рака простаты. Лишь одно из этих веществ (трифуралин) внесено в списки возможных канцерогенов, что говорит о необходимости добавления остальных трех соединений, а также других пестицидов, в число опасных для здоровья мужчин веществ, подытожили медики.