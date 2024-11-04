Эндокринологи предупредили об опасности препаратов для похудения

Быстрое снижение веса при помощи препаратов для похудения приводит к большой потере мышечной массы, что негативно сказывается на иммунитете, увеличивает риск инфекций и в целом отрицательно сказывается на здоровье.

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Об этом рассказали эндокринологи в журнале The Lancet. Исследования показали, что потеря мышечной массы при приеме агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), таких как семаглутид и лираглутид, может составлять от 25% до 39% от общего веса, сброшенного за 36-72 недели. Тогда как доля мышечной массы, потерянной при похудении с помощью ограничения калорий, составляет не более 10-30%, – передает телеканал Доктор.

При этом, скелетные мышцы отвечают не только за движение, поддержание равновесия и осанки, но и выполняют важную метаболическую функцию – мышцы являются главным местом катаболизма аминокислот и регулируют уровень глюкозы в крови.

Сделанные ранее исследования показали, что недостаток мышечной массы приводит к снижению иммунитета, увеличивает риск инфекционных заболеваний, ухудшает заживление ран и снижает качество жизни.

Стивен Б. Хеймсфилд, директор Лаборатории состава тела и метаболизма в Биомедицинском исследовательском центре Пеннингтона в США, советует помнить о побочных эффектах лекарств для снижения веса, особенно, когда человек принимает лекарства и меньше ест, лишая себя достаточного количества витаминов и минералов.

К снижению веса нужно подходить комплексно, сочетая прием агонистов рецепторов GLP-1 с физическими упражнениями и диетой для сохранения мышечной массы.