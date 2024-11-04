Разработаны полезные продукты питания для диабетиков

В Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина разработали рецепт мармелада для людей с диабетом. Поскольку этим недугом страдают многие люди, инновация послужит основой для создания новых видов полезных продуктов.

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Диетические и лечебные свойства необычному мармеладу придают сок ягоды княженики, сироп топинамбура, а также добавка из водоросли - спирулины. По словам ученых, такой набор обеспечивает продукту повышенную пищевую ценность и низкий гликемический индекс.

Омские ученые разработали также рецепты инновационного продовольствия на основе цветных сортов пшеницы. Из нее выпекают опытные партии полезного для здоровья хлеба, кексов, печенья, готовят чипсы. Помимо этого, в новой гастрономической линейке вуза - геродиетические молочные продукты, не содержащие сахара.

Поскольку здоровая еда сейчас весьма востребована как у нас в стране, так и в мире в целом, в Омском ГАУ начали готовить студентов по специальности "Биотехнологии в сфере продуктов питания и пищевых добавок". Для этого университет имеет технологическую базу и необходимые компетенции: более пятисот научных работ ученых вуза посвящены этой тематике.

«‎Обогащенные продукты - это не лекарство, но весьма эффективный способ профилактики заболеваний. Тот же хлеб с новыми свойствами при регулярном употреблении может позитивно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, даже противостоять онкологии. В нашей линейке есть продукты, полезные для пожилых. Создана рецептура йогуртов, творожков, способствующих здоровому росту детей и подростков»‎, — поясняет ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.

Новая лаборатория открылась и в Омском техническом госуниверситете. Здесь также занимаются решением проблем, связанных с сахарным диабетом. Сладкие белки, которые могут заменить сахар, производят микробиологическим способом. По словам исследователей, такой белок обладает нулевым гликемическим индексом. Он слаще сахара, но гораздо полезнее. Особенно это важно для людей с инсулинозависимостью.

При помощи дрожжей и микроорганизмов здесь создают необычные продукты: "масло какао" без какао и растительное "мясо". По вкусу обычную и инновационную буженину не отличить.

«‎Воздействие препаратов позволяет разбивать сложные белки, способствуя, комфортному пищеварению и лучшему усвоению продукта. Наши студенты вместе с учеными уже разработали ферментированные продукты - свинину и утку. Совместно с омским предприятием ферментируем пиво. Есть разработки, связанные с косметикой. Вот, попробуйте крема и лосьоны на основе дождевых червей. Очень полезные»‎, — уверяет заведующий кафедрой Максим Шадрин.

Разработки осуществляются при поддержке государственных грантов. В прошлом году финалистами стали два проекта, в этом студенты подали еще восемь заявок.

«‎Мы выиграли грант и сейчас создаем продукты на основе спирулины. Образцы этой сине-зеленой водоросли берем в омском озере Соленое. В отличие от зарубежных аналогов, у нас она растет в прохладном климате, но при этом содержит полный набор аминокислот, белков и железа. Уже научились делать "креативные" чипсы и мармелад. Начинаем активно сотрудничать с Индией, где много вегетарианцев. К нашим разработкам там проявляют большой интерес»‎, — рассказала второкурсница Елена Русанова.

Ферментированные продукты уже появляются в торговых сетях, запрос на них растет и этому есть причины. При нынешних темпах роста населения планеты может возникнуть дефицит продовольствия. Выращивать то же мясо в искусственных условиях, может быть эффективнее, чем на ферме.

«‎Стоит учитывать и экологический аспект. В отличие от животноводства процесс технологии ферментации не имеет отходов, которые являются одной из причин парникового эффекта. Сейчас по объемам выбросов углекислого газа в атмосферу свинофермы и птицефабрики опережают автомобильные выхлопы мегаполисов»‎, — дополняет Максим Шадрин.

Кстати

В Омской области готовятся к выпуску нового вида хлеба - из фиолетовой пшеницы. Необычный сорт злака, разработанный учеными ОмГАУ, включен в Государственный реестр селекционных достижений. По словам диетологов, фиолетовый хлеб положительно влияет на иммунную систему человека, имеет высокую питательную ценность и идеально подходит для здорового рациона. В первую очередь он будет поступать в социальные учреждения.