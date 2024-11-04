Ученые обнаружили, что помогает сохранить здоровье мозга в старости

Согласно новому исследованию, даже одна тренировка в неделю защищает наш мозг от когнитивного спада. И требуется всего 30 минут физической активности.

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Учёные обнаружили, что даже еженедельная 30-минутная тренировка может снизить вероятность развития лёгкого когнитивного нарушения у человека на 13%. Для этого специалисты проанализировали фитнес-привычки 100 000 людей в Мехико.

Оказалось, что у «воинов выходного» дня уровень лёгких когнитивных нарушений был удивительно низок. Хотя эти участники занимались спортом всего один-два раза в неделю, уровни лёгких когнитивных нарушений (MCI) у них были такие же, как у тех, кто уделял тренировкам минимум три дня в неделю.

Учёные также пришли к выводу, что физическая активность связана с большим объёмом мозга, лучшей исполнительной функцией и лучшей памятью. По их словам, занятия спортом хотя бы раз в неделю могут предотвратить 1 из 10 случаев MCI.

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