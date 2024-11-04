Ученые улучшили лечебные свойства шалфея

Российские учёные совместно с коллегами из Румынии и Италии улучшили лечебные качества шалфея.

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Учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта вместе с международной командой исследовали, как селен влияет на рост шалфея. По словам Любови Скрыпник, руководителя проекта, добавление селена помогает улучшить как рост растений, так и их лекарственные свойства. Исследование показало, что разные формы селена, как органические, так и неорганические, по-разному влияют на растения, что может помочь в выборе наиболее эффективной формы для повышения урожайности.

В течение шести недель специалисты распыляли на шалфей растворы с различными формами селена, что привело к увеличению скорости фотосинтеза на 67%. Учёные отметили, что растения, обработанные органическими формами селена, стали тяжелее на 65% и получили на 25% больше листьев по сравнению с контрольной группой. Неорганические формы также показали рост, но меньше — всего на 20,5% по массе и на 9% по количеству листьев.

Кроме того, содержание глюкозы и других сахаров в шалфее увеличилось на 20-40%. У растений, которые получали органические формы селена, также возросло количество аминокислот и белков, а антиоксидантная активность листьев повысилась. Это исследование, поддержанное Российским научным фондом, включает учёных из нескольких стран и опубликовано в журнале Scientia Horticulturae.