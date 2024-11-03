Ученые раскрыли эффективный способ улучшения сна при депрессии

Учёные из Университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что утяжелённые одеяла могут значительно улучшить качество сна у взрослых, страдающих бессонницей, тревогой или депрессией. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Occupational Therapy.

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Авторы проанализировали 18 ранее опубликованных научных работ и выяснили, что участники, использующие утяжелённые одеяла, лучше спят, меньше принимают снотворных средств. Также у них заметно улучшилось настроение и ослабли болевые ощущения.

Хотя результаты для взрослых оказались многообещающими, эффективность утяжелённых одеял у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) оказалась не такой определённой. Некоторые родители отмечали положительные изменения в поведении детей, а другие — нет.