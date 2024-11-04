Ученые ответили, что может продлить жизнь онкологическим больным

Ученые из Онкологического центра имени М.Д. Андерсона при Техасском университете проанализировали данные нескольких тысяч пациентов, у которых был диагностирован рак, и пришли к выводу, что отказ от курения в течение трех месяцев продлевает жизнь онкологических больных как минимум на год.

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Когортное исследование проводилось на материалах о состоянии здоровья 4526 пациентов с хронической никотиновой зависимостью, которым был поставлен диагноз рак. Количество мужчин и женщин среди участников исследования было практически одинаковым, медианный возраст составил 55 лет. Все участники исследования проходили лечение от никотиновой зависимости, в том числе получали сеансы когнитивно-поведенческой терапии, мотивационные консультации и принимали лекарственные препараты.

У большинства пациентов был диагностирован рак молочной железы, рак легких, рак головы или шеи, а также онкологические заболевания системы кроветворения.

В ходе исследования анализировались эффекты, которые давал отказ от курения в течение трех, шести и девяти месяцев после постановки диагноза. Среднее время наблюдения составило около восьми лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Выяснилось, что оптимальные результаты приносил отказ от курения в течение шести месяцев с момента постановки диагноза. Пациенты, которые бросали курить в течение трех месяцев, жили примерно на 1,3 года больше чем те, кто продолжил курить. Те, кто бросал курить на шесть месяцев, жили дольше примерно на 1,8 года. В разрезе 15-летнего периода наблюдения выживаемость увеличилась у всех, кто отказался от употребления никотина.

Скорректированные данные многомерного регрессионного анализа Кокса показали, что среди отказавшихся от курения на три месяца смертность снизилась на 22%, среди не куривших шесть месяцев – на 20%, а среди отказавшихся от никотина на девять месяцев – на 16%. При этом наилучший эффект с точки зрения снижения риска смерти отмечался в случаях, когда лечение от никотиновой зависимости было начато не позднее шести месяцев с момента диагностирования рака.

Ранее стало известно, что сочетание электронных сигарет и традиционных табачных изделий в четыре раза повышает риск развития рака легких.