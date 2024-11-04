Колоноскопия или анализ крови: что лучше выявляет рак толстой кишки

При анализе крови на рак кишечника риск пропустить летальную опухоль в 2,5 раза выше, чем при обычной колоноскопии. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Стэнфордского университета.

© Газета.ru

Используя ранее опубликованные исследования, ученые сравнили эффективность колоноскопии, анализы кала и крови. Они оценили частоту рака и летальных исходов среди 100 тысяч пациентов со средним риском развития опухоли.

Результаты показали, что у сдавших анализы крови риск летального исхода из-за рака кишечника был в 2,5 раза выше, чем у прошедших колоноскопию. Также колоноскопия и анализы кала были более экономически эффективными, чем анализы крови.

Исследователи отметили, что анализы крови — это лучше чем ничего для пациентов, которые избегают колоноскопии из-за подготовки или инвазивного характера процедуры. Однако они не могут сравниться с колоноскопией при выявлении рака на ранней стадии или предраковых полипов.