В Тюмени врачи спасли ребенка с опухолью зрительного нерва

Тюменские медики помогли спасти зрение четырехлетней девочке из Ноябрьска, проведя сложную операцию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Оптическую глиому — опухоль, поражающую глазной нерв, у четырехлетней девочки из Ноябрьска обнаружили год назад. За сложную операцию взялись тюменские медики. Хирургическое вмешательство позволило сохранить ребенку один глаз на 100%, а также чувствительность второго глаза.

«Мы применяли самые высокие технологии. Использовали нейрофизиологический контроль во время операции: подключали специалистов, которые каждую секунду проверяли функции зрительного нерва», — рассказал заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов.

Ребенок продолжает лечение под наблюдением врачей-офтальмологов, специалисты центра нейрохирургии продолжают консультировать родителей дистанционно.

Ранее новосибирские хирурги успешно удалили подростку опухоль головного мозга.