Компания Roche поменяла ход испытания препарата от Альцгеймера

Компания Roche изменила протокол клинического испытания препарата Тронтинемаба. Это произошло из-за летального кровоизлияния в мозг у 78-летней участницы, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на пресс-релиз швейцарской фармацевтической компании.

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Согласно представленным данным, на 44-й день клинического испытания у 78-летней пациентки произошло кровоизлияние в правую лобную долю головного мозга. Как выяснили ученые, она могла быть предрасположена к этому. Теперь к участию в клиническом испытании препарата не будут допускать пациентов с поверхностным сидерозом – хроническим кровотечением в субарахноидальное пространство мозга.

Несмотря на инцидент, Тронтинемаб показал высокую эффективность. Этот препарат представляет антитело к белку бета-амилоиду, который считается причиной развития болезни Альцгеймера.

Существуют аналогичные препараты, но технология Roche позволяет препарату лучше проходить через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов и микробов.

Ранее ученые нашли способ защитить клетки мозга от гибели при деменции.