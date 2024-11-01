Новый гидрогель улучшит безопасность операции при катаракте
Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали новый цветоизменяющийся гидрогель, который может снизить риск осложнений во время операций по удалению катаракты. Это заболевание, которое вызывает помутнение хрусталика и ухудшение зрения, затрагивает почти каждого, кто доживает до преклонного возраста.
Во время операции по удалению катаракты врачи заменяют помутневший хрусталик на искусственный. Для этого используется прозрачный гидрогель, который поддерживает форму глаза и защищает роговицу. Однако недостаточное удаление этого геля может привести к повышенному внутриглазному давлению и даже к потере зрения.
Разработчики гидрогеля, Эрик Рошер и Аллен Эгхрари, создали инновационный гель, который становится флюоресцентным зеленым под голубым светом. Это позволяет хирургам проверить, полностью ли удален гель после операции, повышая тем самым безопасность и эффективность вмешательства.
Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Cataract & Refractive Surgery. Ученые также подали заявку на предварительный патент на свое изобретение.
Рошер отметил, что существующие методы окрашивания геля могут привести к его распространению по глазу, усложняя хирургам задачу. Новый гель, содержащий флуоресцеин и гиалуроновую кислоту, не только безопасен, но и сохраняет свою консистенцию, что делает его удобным для использования.