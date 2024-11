Слишком светлые ночи и темные дни сокращают продолжительность жизни

Исследование, которое включало более 13 миллионов часов данных от световых сенсоров, носимых 89 000 людьми, выявило связь между воздействием яркого света ночью и недостатком освещения днем с сокращением продолжительности жизни, сообщает Университет Флиндерса (Австралия).

Результаты, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что у людей, подвергавшихся высокому уровню освещенности ночью, риск более ранней смерти увеличивался на 21-34%. Напротив, у тех, кто видел много дневного света, риск смерти на 17-34% меньше.

«Воздействие яркого света ночью и недостаток света днем может нарушить наши циркадные ритмы, что, как известно, ведет к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и, соответственно, повышает риск смерти», — говорит ведущий автор и эксперт по сну профессор Шон Кейн.

Ночное освещение нарушает циркадные ритмы, сдвигая время и ослабляя сигнал центрального «регулятора ритма», который координирует ритмы во всем теле. Ведущий автор доктор Дэниел Виндред подчеркивает важность темноты в ночное и раннее утреннее время, когда центральный циркадный «регулятор» наиболее чувствителен к свету.

Авторы исследования изучили взаимосвязь между освещением и риском смертности от всех причин у 89 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, данные которых хранятся в Британском биобанке. Показатели смертности отслеживались Национальной службой здравоохранения в течение около 8 лет.