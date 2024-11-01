Как работает новая вакцина от рака

Принцип работы отечественной вакцины от рака построен на активации специфического иммунного ответа, объяснил в разговоре с NEWS.ru онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его словам, подобные разработки ведутся давно.

Речь идет о специфических веществах, которые сами внешне похожи на участки раковых клеток. Их введение внутрь организма стимулирует специфический иммунный ответ и воздействие на опухолевую ткань. Конечно, я это объясняю совершенно грубо, как говорится, на пальцах, — рассказал специалист.

По его словам, ход исследований препарата говорит о том, что при адекватной токсичности он обладает достаточно высокой эффективностью. Щепеляев также добавил, что вакцина, о которой идет речь, — именно лечебная, поэтому получать ее должны не все, а только онкобольные.

В августе стало известно, что Научно-клинический центр имени академика Лопухина завершил доклинические исследования вакцины против рака прямой и толстой кишки. В настоящее время препарат готов к применению у пациентов. В Федеральном медико-биологическом агентстве России не исключили, что вакцина станет доступна уже в 2024 году.

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, комментируя эту новость, заявил, что «волшебного лекарства» от рака еще не придумали. По его словам, даже если есть какие-то успехи, на создание абсолютно нового препарата требуются десятилетия.