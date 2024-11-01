Казанские ученые приняли участие в исследовании глаукомы

Ученые из России, Китая и Британии исследовали генетические факторы повышения внутриглазного давления — основной причины развития глаукомы. Результаты их работы могут повлиять на выбор методов лечения глаукомы в будущем.

Россия в исследовательской группе представлена завлабораторией интегративной эпидемиологии Казанского ГМУ Денисом Плотниковым, сообщает пресс-служба вуза.

Глаукома — заболевание глаз, приводящее к слепоте. Ученые выявили 17 участков в геноме, связанных с ее развитием. Семь из них расположены в генах, которые ранее не рассматривались при генетических исследованиях глаукомы.

Исследования выявили, что генетические факторы, не связанные с внутриглазным давлением (ВГД), могут влиять на проницаемость сосудов и их структуру. Это положительно скажется на лечении болезни: новые лекарства будут направлены не только на снижение ВГД, но и на улучшение сосудистого здоровья.

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