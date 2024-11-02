Врач прокомментировал связь группы крови с заболеваемостью раком

У заявления о том, что группа крови может влиять на большую или меньшую заболеваемость раком поджелудочной железы и желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также деменцией, нет никаких научных обоснований.

Об этом заявил директор Федерального научно-клинического центра детской гематологиит Александр Румянцев.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты научного анализа, из которого следует, что люди с первой группой крови обладают повышенной защитой от различных заболеваний, в том числе и таких серьезных, как рак и деменция.

«Это всё глупости. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком, в год в России более 600 тыс. пациентов впервые встречаются с раковыми заболеваниями», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Руслан Басанов назвал первые симптомы рака кишечника.