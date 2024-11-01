Тренировка обоняния помогла улучшить память и когнитивные функции

Наша способность чувствовать запахи связана с памятью и здоровьем мозга. Учёные обнаружили, что при хорошем обонянии замедляется потеря объёма мозга в лобной и височной областях. Эти области отвечают за речь, память и принятие решений.

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В ходе недавнего исследования учёные проверили, как влияет на здоровье пожилых людей тренировка обоняния. Участников случайным образом распределили в контрольную или тестовую группу. Последней давали диффузоры с различными приятными ароматами (лимон, роза и лаванда) на два часа каждую ночь в течение шести месяцев. В итоге у людей из этой группы наблюдалось значительное улучшение памяти по сравнению с контрольной группой.

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Также специалисты заметили, что у тех, кто тренировал обоняние, было улучшение в одном из важнейших путей памяти в мозге.

Некоторые эксперты считают, что воздействие различных запахов на людей помогает при депрессии. Недавнее исследование показало, что у взрослых с большим депрессивным расстройством (состояние, которое может затруднять запоминание конкретных личных переживаний) запаховые сигналы формировали более подробные воспоминания, чем словесные сигналы.

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