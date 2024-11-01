Ученые нашли способ защитить больницы от вспышек опасного для жизни грибка

Расширение скрининга может остановить распространение грибкового патогена Candida auris в больницах. Это может предотвратить внутрибольничные вспышки опасной для жизни инфекции, показало исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control (AJIC).

Candida auris — это новый грибковый патоген, впервые выявленный в 2009 году и теперь встречающийся по всему миру. Существует множество подходов к скринингу. Более широкие проверки помогают выявить больше случаев, но требуют больше ресурсов. Также при этом нужно изолировать пациентов, которые ожидают результатов анализа, что может быть сложно.

Новое исследование было инициировано случаем одного пациента из США. Он был госпитализирован в 2022 году, а через два два месяца пребывания в больнице у него обнаружили инфекцию C. auris. Дальнейшее расследование выявило еще восемь зараженных. Пациента не тестировали на грибок при поступлении в больницу, поскольку по протоколу скрининга его отнесли к группе низкого риска.

Врачи расширили программу скрининга и критерии включения пациентов в группы высокого риска. Они проверили новый подход на нескольких сотнях пациентов. Новый протокол выявил восемь случаев, которые были бы пропущены при стандартном подходе.

Чтобы сэкономить ресурсы больницы, ученые изолировали только пациентов высокого риска. Остальных лечили как обычно, лишь немного ужесточив меры предосторожности. Это позволило выявить пациентов, которые могли заразить других пациентов или загрязнить больничное оборудование.