Ученые разработали «браслеты» для нейронов

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) представили «браслеты» для нейронов, которые помогут в изучение мозговой активности и восстановление функций мозга.

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Эти беспроводные устройства, изготовленные из мягкого полимера, предназначены для того, чтобы обвивать различные части нейронов, такие как аксоны и дендриты, без повреждения клеток.

Как и фитнес-трекеры, эти устройства будут активно взаимодействовать с нейронами, позволяя ученым измерять и регулировать их электрическую и метаболическую активность. Устройства могут быть введены в организм, а затем активированы с помощью света, который проникает в ткани и запускает их работу. Это открывает новые возможности для лечения заболеваний, таких как рассеянный склероз, при которых происходит деградация нейронов.

Разработка «браслетов» стала возможной благодаря использованию полимера азобензола, который может изменять форму при воздействии света. Ученые смогли создать тонкие пленки, которые могут сворачиваться и формировать трубочки диаметром менее микрометра, что позволяет им плотно обвивать даже изогнутые структуры нейронов.

Команда провела множество экспериментов, чтобы убедиться, что новые устройства совместимы с биологическими тканями. Они успешно протестировали их на нейронах крыс и обнаружили, что устройства могут безопасно обвивать аксоны и дендриты, не нанося им вреда.