Ученые обнаружили долгосрочное поведение стволовых клеток после трансплантации

«Черный ящик» трансплантации стволовых клеток смогли открыть
Исследование, проведенное Институтом Уэллкома Сангер и Университетом Цюриха, обнаружило долгосрочное поведение стволовых клеток после трансплантации, проливая свет на медицинскую загадку, существующую более 50 лет. В статье, опубликованной в журнале Nature, исследование отслеживало поведение стволовых клеток у реципиентов до 31 года после трансплантации, показывая, что у старших доноров выживает в десять раз меньше стволовых клеток.
Известно, что возраст донора влияет на показатели успешности 3, но то, что происходит на клеточном уровне после трансплантации, до сих пор оставалось «черным ящиком», пишут учёные в своей статье.
Исследование анализировало образцы крови у десяти пар доноров и реципиентов-собратьев, используя современные методы секвенирования генома для понимания выживания и функциональности стволовых клеток. Результаты показали, что более молодые доноры (в возрасте 20−30 лет) обеспечивают около 30 000 долгоживущих стволовых клеток, тогда как старшие доноры — только 1 000−3 000.
Исследование также обнаружило, что трансплантация старит кровеносные системы реципиентов примерно на 10−15 лет, и, несмотря на стресс, стволовые клетки накапливают мало новых мутаций. Эти данные могут помочь в более эффективном отборе доноров и улучшении результатов трансплантации.
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