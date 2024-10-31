ИИ поможет в борьбе с антибиотикорезистентностью

Антибиотикорезистентность — серьезная угроза для здоровья во всем мире. Когда бактерии, такие как кишечная палочка (E. coli), перестают реагировать на антибиотики, инфекции становится сложнее лечить.

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Ученые разработали новый метод, позволяющий с помощью машинного обучения выявлять гены устойчивости бактерий и создавать лекарства, блокирующие их. Этот подход быстрее традиционных методов, где требуются длительные лабораторные исследования для анализа мутаций, обеспечивающих выживание бактерий.

Используя искусственный интеллект, исследователи изучили геномы различных штаммов E. coli, чтобы найти гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам. Далее они создали вещества, блокирующие белки, которые кодируются этими генами, и протестировали их с помощью компьютерных симуляций.

Одним из таких веществ стало соединение гесперидин, которое способно эффективно связываться с тремя основными генами E. coli, ответственными за устойчивость. Это открытие может стать важным шагом в разработке новых методов борьбы с антибиотикорезистентностью.