Доказано: одиночество повышает риск возникновения деменции

Сейчас примерно 1 из 10 американцев старше 65 лет страдает деменцией. По оценкам учёных, количество людей со старческим слабоумием в возрасте 65 лет к 2050 году может удвоиться до 88 миллионов человек. Учёные обнаружили ещё один фактор, который влияет на развитие этой болезни.

© Ferra.ru

Новый метаанализ, проведённый учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показал, что одиночество связано с более высоким риском возникновения старческого слабоумия. Об этом подробнее говорится в журнале Nature Mental Health.

Эксперты в ходе исследования сосредоточились на работах, в которых рассматривалась связь между одиночеством и деменцией, а также болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Также специалисты изучали, как связаны одиночество и когнитивные нарушения, которые не являются деменцией, либо неспецифические нарушения одной или нескольких когнитивных функций (мышления, памяти, способности рассуждать).

Всего в новое исследование была включена 21 работа с участием в общей сложности более 600 тысяч человек.

© Ferra.ru

Вывод учёных был следующий: одиночество повышает вероятность развития деменции на 31%.

По словам ведущего автора исследования и доктора философии Мартины Лучетти, эти результаты не удивляют. Сейчас появляется всё больше доказательств того, что одиночество в принципе связано с плохим здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.