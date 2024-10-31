Доказана эффективность лечения диабетических язв с помощью рыбьей кожи

Ученые в ходе исследования выяснили, что целые трансплантаты кожи рыбы, полученные от атлантической трески, обеспечивают более качественное и быстрое заживление ран у пациентов-диабетиков с глубокими язвами стоп, по сравнению с традиционными методами лечения.

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Стандартный уход за ранами при диабетических язвах подразумевает оценку состояния сосудов, хирургическую обработку, использование повязок, лечение инфекций, гликемический контроль. Но такой уход часто бывает связан с неблагоприятными исходами.

Доктор медицины Дюреда Дардари (Больничный центр Южной Франции, Корбей-Эссон) совместно с командой ученых провели исследование в 15 медицинских центрах с отделением диабетической стопы во Франции, Италии, Германии, Швеции для оценки эффективности и безопасности интактных трансплантатов кожи рыб в сравнении со стандартными методами лечения сложных язв диабетической стопы – рассказывает Medscape.

Всего 255 пациентов-диабетиков от 18 лет и старше с ранами нижних конечностей, проникающих в сухожилия, капсулу, кость или сустав, разделили на группы. Участникам первой проводилась пересадка целой рыбьей кожи, второй – традиционная обработка ран в течение 14 дней.

Первой контрольной точкой был процент ран, затянувшихся к 16 неделе, после процесс заживления оценивался через 20 и 24 недели.

Оказалось, что доля ран, заживших через 16 недель, была выше при использовании неповрежденных трансплантатов кожи рыб, чем при стандартном лечении – 44% против 26,4%. Трансплантаты из рыбьей кожи оставались более эффективными, чем стандартный уход за ранами на 20 и 24 неделе.

Среднее время заживления ран составило 17, 31 недели в группе с трансплантацией рыбьей кожи и 19, 37 недель в группе со стандартным уходом.