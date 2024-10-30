Врач: цвет глаз человека определяется не только генетикой

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Шахло Махкамова рассказала, что основной фактор, определяющий цвет глаз человека, — генетический, но есть и другие.

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Говоря о цвете глаз, подразумевают цвет радужки, или радужной оболочки глаза. Именно она контролирует и корректирует силу светового потока, которые проникает в глаз через сетчатку в зрачок, объяснила врач в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Помимо наследственности, на цвет глаз влияет пигмент меланин, который и окрашивает радужку. Изначально его концентрация не слишком высока, поэтому у маленьких детей нередко бывают различные оттенки глаз, которые могут меняться при взрослении.

Также на цвет глаз влияет место проживания человека, отметила Махкамова.

Для северных жителей более характерны светлые серые тона глаз, для южан — карие, что служит защитой от слишком яркого солнца, добавила она.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН рассказала, что к окончанию школы практически половина людей выходят в жизнь с близорукостью.