Физическая активность снизила риск смерти у людей с деменцией

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показывает, что физическая активность любого уровня после диагноза деменции связана с 30% снижением риска смерти. Это открытие подчеркивает важность физической активности для людей с деменцией, у которых средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 4−5 лет.

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В исследовании использовались данные 60,252 человек, недавно диагностированных с деменцией в Южной Корее. Средний возраст участников составил 74 года, и 72% из них страдали от болезни Альцгеймера. Исследователи оценивали физическую активность с помощью международной анкеты и делили участников на группы в зависимости от их уровня активности.

Установлено, что поддержание регулярной физической активности как до, так и после диагноза связано с наибольшим снижением риска смерти. Даже легкие нагрузки, такие как прогулки, показали снижение риска на 30%. Важно отметить, что постепенно увеличивая уровень физической активности, риск смерти снижался на 3%.

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