Ученые выявили новые факторы риска сердечного приступа

Ученые из Уппсальского университета и Каролинского института (Швеция) выявили 45 белков в крови, связанных с риском инфаркта миокарда (ИМ). Среди них 13 белков были специфичны для женщин, а один — для мужчин, что может объяснять различия в риске инфаркта между полами.

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Кардиологические заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти во всем мире, и хотя факторы риска, такие как диабет и курение, хорошо известны, молекулярные механизмы, влияющие на риск ИМ, до сих пор изучены не полностью.

Для анализа ученые использовали данные более 60 тысяч участников из Швеции и Великобритании, наблюдая их на протяжении восьми лет. Исследование показало, что такие процессы, как атеросклероз, воспаление и работа иммунной системы, играют ключевую роль в развитии инфаркта. Например, повышенные уровни ренина и фоллистатина были связаны с высоким риском, а тканевой факторный ингибитор и фактор роста плаценты, наоборот, снижали вероятность инфаркта.

Ученые отмечают, что различия в биологических механизмах между мужчинами и женщинами необходимо учитывать при разработке профилактических и лечебных мер.