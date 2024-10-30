Ученые изучили потерю обоняния как признак неврологических заболеваний

Исследования доказали, что обоняние играет большую роль в сохранении физического и психического здоровья. Ученые из Школы биологических наук Чарли Данлопа совместно с Оксфордским исследовательским центром гуманитарных наук оценили связь между потерей обоняния и воспалением при 139 различных заболеваниях.

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Нарушение обоняния часто воспринимают больше как явление, вызывающее дискомфорт, между тем, оно может быть признаком различных заболеваний. Ранее уже было обнаружено, что «обогащение» обоняния (вдыхание ароматов) может улучшить память пожилых людей на 226%. Также уже известно, что приятные запахи могут уменьшать воспалительные процессы, что подтверждает тот факт, что ароматы могут улучшать здоровье мозга. Это открытие, по словам авторов исследования, может быть важным в вопросе предотвращения развития ряда заболеваний при помощи терапевтической обонятельной стимуляции, – рассказывает medicalXpress.

В ходе работы были изучены 139 заболеваний, связанных как с потерей обоняния, так и с усилением воспалительных процессов. Выяснилось, что потеря обоняния, которая часто предшествует болезни Альцгеймера и Паркинсона, может служить ранним признаком развития этих болезней, дающим возможность применить более действенные терапевтические подходы.

Ученые показали, как обогащение обонятельных ощущений может ослабить воспаление – и это может лечь в основу новых исследований, связанных с терапевтическим применением ароматов для лечения многих заболеваний. Исследователи планируют ответить на вопрос: можно ли облегчить симптомы других болезней с помощью обонятельного обогащения.