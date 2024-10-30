Новый метод лечения переломов ребер создали ученые из Сургута

В пресс-службе Сургутского государственного университета (СурГУ) сообщили, что ученые предложили малотравматичный метод лечения переломов ребер, который получил патент. Эта техника снижает риск осложнений и сокращает период восстановления пациентов, особенно с тяжелыми травмами грудной клетки.

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Повреждения грудной клетки занимают третье место по распространенности среди всех видов травм и характеризуются высокой летальностью, уступая лишь черепно-мозговым травмам. Наиболее частыми являются переломы ребер, которые могут составлять от 40 до 92% всех случаев. Они вызывают длительные болевые ощущения и ограничивают физическую активность, негативно влияя на качество жизни, отметили в пресс-службе.

Предложенный метод включает малоинвазивную ретроградную интрамедуллярную фиксацию переломов. Хирурги делают небольшие отверстия и вводят фиксирующий элемент в кость, что позволяет сохранить целостность мягких тканей и быстро восстановить дыхание.

Ассистент кафедры хирургических болезней Сергей Глиняный отметил, что новая техника значительно уменьшает количество осложнений, снижает потребность в искусственной вентиляции легких и сокращает период нетрудоспособности.