Установлено, как поддержка близких влияет на спортивные результаты

Бегуны, которых поддерживают друзья и близкие, испытывают меньше стресса во время забега, сильнее эмоционально вовлечены, а также у них были выше показатели спортивной злости, чем у тех, кого не поддерживали. Все показатели примерно в 1,5–2 раза выше по сравнению с данными тех, кто пришел на забег в одиночку, об этом «Газете.Ru» сообщили в СберЗдоровье и СберМаркетинге, которые провели исследование совместно с компанией Neiry.

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В основу эксперимента легла гипотеза о том, что бегуны, которых поддерживают близкие, добиваются лучших результатов. Для подтверждения гипотезы было использовано мультисенсорное оборудование от компании Neiry. Оно фиксировало следующие метрики перед стартом и после финиша: степень усталости бегуна, волнение, концентрацию, уровень умственного утомления и спортивную злость. Последнее – это контролируемая агрессия, направленная на достижение цели, которая мобилизует все ресурсы организма. Также участники исследования проходили психологический опрос перед стартом и после финиша.

Оказалось, что перед забегом спортсмены, которых поддерживали, показали меньший уровень стресса, были эмоционально более вовлечены в происходящее, а также продемонстрировали лучшую динамику ускорения перед финишем. Значительную разницу в результатах показала метрика «спортивная злость»: у бегунов, которых поддерживали, этот показатель к финишу рос гораздо быстрее.

Кроме того, бегуны, которых поддерживали, потратили меньше эмоциональных ресурсов и меньше устали.