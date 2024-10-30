Раннее наступление менопаузы на треть снижает риск развития астмы

Медики из Канады выяснили, что женщины, у которых менопауза начинается рано, в 40-45 лет, примерно на 30% реже страдают от астмы по сравнению с другими женщинами, у которых менструация прекращается в 50-55 лет. Об этом сообщила пресс-служба международного Общества по изучению менопаузы (MS).

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«Это исследование в очередной раз подчеркнуло наличие половых различий в частоте развития астмы и более высокой предрасположенности женщин к этому заболеванию. Также ученые обнаружили, что позднее наступление менопаузы связано с более высокой частотой развития астмы по сравнению с ранней менопаузой. Это следует учитывать врачам при наблюдениях за пациентками в возрасте»‎, — прокомментировала открытие медицинский директор MS Стефания Фабьон, чьи слова приводит пресс-служба общества.

К такому выводу пришла группа канадских медиков под руководством профессора Йоркского университета в Торонто (Канада) Халы Тамим при изучении данных, собранных в рамках долгосрочных наблюдений за состоянием здоровья 14 тыс. жительниц Канады. В рамках этого мониторингового проекта ученые пытаются понять, способствует ли наступление менопаузы развитию рассеянного склероза, астмы, гипотиреоза и других типично женских болезней, часто связанных со сбоями в работе иммунитета.

За 10 лет наблюдений астма была выявлена у примерно 5% участниц исследования, чем воспользовались ученые для оценки того, как время наступления менопаузы влияет на вероятность развития этой болезни. Для этого ученые разделили добровольцев на три возрастных группы в зависимости от времени полного прекращения менструации и сопоставили то, как часто у них развивалась астма.

Это сравнение неожиданно показало, что раннее наступление менопаузы, которое в прошлом считалось исключительно негативным феноменом, значительным образом снижало риск развития астмы. Это проявлялось в том, что женщины, у которых менопауза наступила в 40-45 лет, примерно на 30% реже страдали от астмы, чем участницы наблюдений, у которых менструация прекратилась в 50-55 лет.

Как отмечают ученые, эти результаты наблюдений говорят в пользу того, что женский половой гормон эстроген, чья выработка прекращается при наступлении менопаузы, может сам по себе способствовать развитию астмы у женщин в возрасте. Его молекулы активно взаимодействуют с иммунными клетками и рецепторами в легких, из-за чего их избыток может вести к ускоренному развитию воспалений и разных аутоиммунных сбоев, способствующих развитию астмы, подытожили ученые.