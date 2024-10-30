Ученые начнут лучше анализировать вред крупных компаний на экологию

Учёные представили новый инструмент, позволяющий более эффективно анализировать воздействие крупных компаний на экологию. Этот инструмент, разработанный в сотрудничестве Стэнфордского университета и института Morgan Stanley по устойчивым инвестициям, помогает оценивать риски и возможности, связанные с природными ресурсами, используемыми компаниями.

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Communications Earth & Environment, система анализирует восемь показателей биологического разнообразия и экосистемных услуг, которые важны для человека. Инструмент может предоставить более прозрачные и проверяемые показатели экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG), чем многие другие подходы.

Учёные обнаружили, что компании в таких секторах, как энергетика, недвижимость и финансы, оказывают наибольшее воздействие на природу. Например, анализ был применен к литиевым шахтам, важным для перехода на возобновляемые источники энергии. С использованием спутниковых снимков исследователи оценили, как расположение шахт влияет на экологические услуги, такие как качество воды и защита от наводнений.

Разработанный инструмент позволяет не только выявлять негативные последствия для природы, но и предлагать более устойчивые бизнес-решения.