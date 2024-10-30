Ученые выяснили, кому не поможет удаление бляшек из сосудов

Удаление кальцинированных бляшек перед стентированием сосудов сердца не улучшило результаты пациентов. Результаты исследования представлены на собрании Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2024).

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Атерэктомия — процедура по удалению бляшек из сосуда для восстановления кровотока. Она требуется людям с сильно блокированными сосудами перед их стентированием — установкой каркаса, расширяющего сосуд. В новом исследовании ученые проверили, может ли рутинное проведение этой процедуры улучшить результаты стентирования.

Крупномасштабное исследование двух тысяч пациентов показало, что рутинное использование орбитальной атерэктомии не приводит к большему расширению сосуда или снижению рисков для здоровья. Также это приводит к лишним денежным тратам. Поэтому для большинства пациентов с небольшими бляшками будет достаточно баллонной ангиопластики перед стентированием.

Ученые отметили, что изучали только один вид атерэктомии. Необходимость этой процедуры при сильном блокировании сосуда определяется индивидуально.