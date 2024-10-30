В России создали ИИ, который поможет вернуть зрение

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью различных отраслей, и медицина не является исключением. В Волгограде, в одном из местных технических вузов, был разработан уникальный модуль для медицинской информационной системы, который уже сейчас демонстрирует впечатляющие результаты в области хирургии. Эта новинка обещает значительно повысить эффективность хирургических вмешательств, достигая показателя до 91%.

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Основная задача нового модуля заключается в помощи хирургам в процессе установки интраокулярных линз при катаракте. Катаракта — это заболевание, при котором хрусталик глаза теряет свою прозрачность, что приводит к ухудшению зрения. В таких случаях необходимо заменить помутненный хрусталик на интраокулярную линзу.

Разработанный модуль накапливает и анализирует данные о пациентах, включая их индивидуальные особенности, а также учитывает опыт врачей, которые уже провели множество операций. На основе собранной информации ИИ рекомендует оптимальную оптическую силу для интраокулярной линзы, что позволяет значительно повысить точность и успешность операций.

При создании системы ученые активно сотрудничали с практикующими хирургами, что позволило учесть реальные потребности и сложности, с которыми сталкиваются врачи в своей повседневной практике. Такой подход гарантирует, что разработка будет не только теоретически обоснованной, но и практически применимой. В результате система становится надежным помощником, который может значительно сократить время на принятие решений и снизить риск ошибок.

Важно отметить, что аналогов данной системы за рубежом практически нет. В других странах существуют так называемые «калькуляторы» оптической силы линз, которые помогают при лечении пациентов с глаукомой, однако они не подходят для людей с другими диагнозами, такими как катаракта. Таким образом, волгоградская разработка представляет собой уникальное решение, способное изменить подход к хирургическому лечению глазных заболеваний.

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