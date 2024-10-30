Больше половины россиян считают свою работу стрессовой

60% сотрудников российских компаний убеждены, что их работа — стрессовая. Эмоциональное перенапряжение они испытывают не реже трех раз в неделю. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследования. Более терпимыми к стрессу оказались женщины — 59% респондентов женского пола отметили, что он незначительно влияет на работоспособность. При этом 31% указал, что стресс оказывает прямое влияние на личную жизнь и социальную активность. Основной причиной стресса участники исследования назвали слишком большой объем задач. Также его вызывают конфликты в коллективе и с начальством, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы. Кроме того, переживают респонденты из-за реструктуризации на предприятии, отсутствия реальных выходных и обратной связи от начальства по рабочим вопросам.