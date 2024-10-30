Специалист ответил, «молодеют» ли заболевания позвоночника

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова посетила ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ. Специалисты клиники рассказали о главных направлениях деятельности и ответили на вопросы о возможностях современной хирургии. В частности, прозвучал ответ на вопрос – «молодеют» ли сегодня дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника?

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Алексей Пелеганчук, старший научный сотрудник, заведующий отделением нейрохирургии №2, прокомментировал, что возрастной состав пациентов, которым требуется хирургическое лечение заболеваний позвоночника не меняется. «Омоложение» заболеваний этой группы есть, но оно статистически незначимое.

«Но меняются наши подходы. Раньше детей с грыжами диска никто не оперировал. В течение 14 лет в районе где-то 10 пациентов младше 14 лет получили помощь, связанную с грыжей диска, с компрессией корешка, то есть со сдавлением нервной ткани, которую, действительно, надо было оперировать. Раньше не было таких безопасных технологий, не было возможности ребятишек оперировать», – отметил хирург.

Кроме того, по словам врача, сегодня за счет минимально инвазивных технологий есть возможность брать на хирургическое лечение более возрастных пациентов. Раньше из-за сопутствующих патологий они были нетолерантны к хирургическому лечению.

«Сейчас есть технологии минимально инвазивные, эндогенные травмы существенно ниже, анестезиологическое пособие существенно изменилось, и мы можем оказывать помощь этим тоже пациентам», – резюмировал Алексей Пелеганчук.

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