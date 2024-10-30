ПНИПУ: сукралоза и стевия в 400-600 раз слаще сахара при нулевой калорийности
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее эффективные заменители обычного тростникового сахара, дающие сладкий вкус без воздействия на организм. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.
Чаще всего люди потребляют вид сахара под названием сахароза — дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы. Они дают организму энергию, но не считаются жизненно необходимыми, поскольку тело может получать глюкозу из любых других углеводов.
В некоторых случаях организм не может правильно усваивать сахар. Например, это происходит при диабете.
Если сахар не усваивается, он остается в крови, что может привести к гипергликемии. При этом клетки не получают необходимую энергию, что как минимум вызывает усталость.
Избыток глюкозы в крови может приводить к повреждению сосудов и нервов, а также увеличивает риск различных осложнений. В случае недостатка инсулина или его резистентности организм запускает компенсаторные механизмы, включая выделение гормонов стресса (например, адреналина), которые могут еще больше ухудшить ситуацию.
В ПНИПУ отметили, что современные сахарозаменители позволяют избежать потребления лишних калорий и накопления в организме глюкозы.
Например, сукралоза из модифицированной молекулы сахарозы примерно в 600 раз слаще обычного сахара, при этом она не метаболизируется и покидает организм с мочей.
Стевия — натуральный растительный подсластитель, в 200-400 раз слаще сахара. Активные соединения стевии — стевиозиды — не усваиваются организмом и не дают калорий.
Сахарин — еще один сахарозаменитель, в 300-400 раз слаще сахара. Он признан безопасным для здоровья и присутствует во многих продуктах под обозначением пищевой добавки Е954.
Два других подсластителя: аспартам и эритрит. Аспартам производят из двух аминокислот — фенилалалина и аспарагиновой кислоты. Аспартам в 200 раз слаще сахара и обычно употребляется в микродозах.
Эритрит получают из растений или ферментированного сахара. Он не влияет на уровень глюкозы и не вызывает выработку инсулина. Хотя эритрит частично усваивается организмом, его калорийность в 16 раз ниже тростникового сахара — 24 килокалории против 400 на 100 грамм продукта.
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